Une présentation suivie d’une séance de dédicace du nouvel ouvrage « Si le Kef m’était conté – Les Contes de l’Enchanteresse » de Najet Ghariani est prévue mercredi 11 mars à 21h00 à la librairie Al Kitab de La Marsa.

Publié en 2026 par Alperdaws Edition, l’ouvrage se présente comme un voyage littéraire au cœur de la ville du Kef, au nord-ouest tunisien, mêlant souvenirs personnels, récits inspirés, mythes et légendes locales. Le livre propose une exploration du patrimoine culturel et de la mémoire collective de la région.

L’auteure y évoque notamment le patrimoine immatériel, les récits liés à une génération révolue ainsi que des quartiers historiques de la ville. L’ouvrage met également en lumière les traditions sociales et culinaires locales, à travers l’évocation de spécialités emblématiques du Kef.

La rencontre est ouverte au public, indique la librairie.