La séance du lundi 9 mars 2026 s’est soldée par une nouvelle phase de consolidation à la Bourse de Tunis.
Le Tunindex recule de 0,49 % pour clôturer à 14 877,24 points, dans un marché marqué par une dominance des baisses (26 valeurs contre 22 en hausse).
Les capitaux traités sur le marché principal se sont établis autour de 9,0 millions de dinars, confirmant une activité modérée mais toujours dominée par les grandes capitalisations bancaires et industrielles.
Dans ce contexte, le portefeuille virtuel piloté avec assistance IA poursuit sa phase d’ajustement.
Situation du portefeuille
|Indicateur
|Valeur
|Valeur portefeuille
|49 349 DT
|Performance
|-1,30 %
|Classement MyINVESTIA
|14001 / 14038
|Liquidités
|4 076 DT
|Nombre de lignes
|10
Le portefeuille reste proche de son capital initial de 50 000 DT, mais il subit la pression baissière générale du marché.
Mouvements du portefeuille
Aucun arbitrage n’a été réalisé lors de cette séance.
La stratégie actuelle repose sur :
- une diversification sectorielle importante
- une exposition notable au secteur bancaire
- une présence sur plusieurs valeurs industrielles et de consommation.
Cette approche vise à lisser la volatilité dans un marché tunisien encore hésitant.
Performance des valeurs
📈 Valeurs en hausse
Deux titres affichent une performance positive :
- Attijari Bank : +1,52 %
- Poulina Group Holding : +1,27 %
Ces valeurs soutiennent partiellement la performance globale du portefeuille.
📉 Valeurs en baisse
La majorité des positions reculent :
- Délice Holding : -4,01 %
- City Cars : -2,94 %
- SFBT : -2,74 %
- Tunisie Leasing & Factoring : -1,93 %
- One Tech : -1,77 %
Le titre Délice Holding, également en baisse sur la séance boursière (-2,68 %), pèse particulièrement sur la performance.
Lecture du marché
La séance du 9 mars s’inscrit dans une phase de consolidation après le rallye du début d’année.
Principaux éléments :
- Tunindex : -0,49 %
- Capitaux traités : ~9 millions de dinars
- Capitalisation boursière : 38,6 milliards de dinars
Les valeurs les plus actives :
- BT
- Attijari Bank
- SFBT
- Sotuver
- Poulina Group Holding
Les baisses les plus marquées :
- Tunis Re
- Sanimed
- BH Assurance
- Artes
- Délice Holding
Leçon boursière
📚 La diversification ne protège pas toujours contre une correction de marché.
Même avec plusieurs secteurs en portefeuille, une baisse généralisée peut impacter la performance globale.
Dans ce type de contexte, les investisseurs doivent :
- privilégier la qualité fondamentale des entreprises
- conserver une vision de moyen terme
- garder une part de liquidité pour saisir les opportunités.
Chiffres clés
Valeur portefeuille : 49 349 DT
Performance : -1,30 %
Liquidités : 4 076 DT
Nombre de positions : 10
WMC AI Portfolio Index : 52 /100
Lecture stratégique IA
📊 Signal d’arbitrage
|Type
|Signal
|Achat opportuniste
|SOTUVER
|Valeur à surveiller
|SFBT
|Allègement possible
|DELICE HOLDING
|Position à conserver
|ATTIJARI BANK
⚖️ Score de risque du portefeuille
|Facteur
|Score
|Diversification
|18 /25
|Liquidité
|14 /20
|Volatilité titres
|12 /20
|Exposition sectorielle
|14 /20
|Momentum marché
|7 /15
Score total : 65 /100
📊 Risk Score : portefeuille équilibré
📈 Probabilité de tendance du marché
|Scénario
|Probabilité
|Hausse
|35 %
|Consolidation
|45 %
|Baisse
|20 %
➡️ Marché dans une phase d’hésitation après un fort début d’année.
📡 Radar du marché
|Indicateur
|Situation
|Tendance du marché
|Consolidation
|Secteurs actifs
|Banques / Industrie
|Valeurs dominantes
|BT, Attijari Bank, SFBT
|Volatilité
|Modérée
|Sentiment investisseurs
|Prudent
EN BREF
- Performance J : Le portefeuille recule de -1,30 % pour s’établir à 49 349 DT.
- Marché : Repli du Tunindex (-0,49 %) dans un volume de 9 MDT.
- Tops : Attijari Bank (+1,52 %) et PGH (+1,27 %) soutiennent la performance.
- Flops : Délice Holding (-4,01 %) pèse lourdement sur la séance.
- Stratégie : Aucun arbitrage réalisé ; maintien d’une poche de liquidité de 8 %.
…