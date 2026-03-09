séance après séance Chaque jour, un portefeuille virtuel géré dans des conditions proches de celles du marché. Chaque décision expliquée. Chaque arbitrage assumé. À travers le Journal de Bord MyINVESTIA, WMC documente,, la gestion d’un portefeuille boursier assistée par l’intelligence artificielle. Une expérience pédagogique et transparente, au croisement de la discipline financière et de la data, pour comprendre le marché tunisien autrement : avec méthode, constance et responsabilité.

La séance du 9 mars 2026 à la Bourse de Tunis s’est soldée par un léger repli du marché, dans un contexte de consolidation après le rallye du début d’année. Dans ce climat prudent, le portefeuille virtuel piloté avec assistance d’intelligence artificielle recule à 49.349 dinars, soit une performance de -1,30 %, illustrant les ajustements nécessaires dans un marché encore hésitant.

La séance du lundi 9 mars 2026 s’est soldée par une nouvelle phase de consolidation à la Bourse de Tunis.

Le Tunindex recule de 0,49 % pour clôturer à 14 877,24 points, dans un marché marqué par une dominance des baisses (26 valeurs contre 22 en hausse).

Les capitaux traités sur le marché principal se sont établis autour de 9,0 millions de dinars, confirmant une activité modérée mais toujours dominée par les grandes capitalisations bancaires et industrielles.

Dans ce contexte, le portefeuille virtuel piloté avec assistance IA poursuit sa phase d’ajustement.

Situation du portefeuille

Indicateur Valeur Valeur portefeuille 49 349 DT Performance -1,30 % Classement MyINVESTIA 14001 / 14038 Liquidités 4 076 DT Nombre de lignes 10

Le portefeuille reste proche de son capital initial de 50 000 DT, mais il subit la pression baissière générale du marché.

Mouvements du portefeuille

Aucun arbitrage n’a été réalisé lors de cette séance.

La stratégie actuelle repose sur :

une diversification sectorielle importante

une exposition notable au secteur bancaire

une présence sur plusieurs valeurs industrielles et de consommation.

Cette approche vise à lisser la volatilité dans un marché tunisien encore hésitant.

Performance des valeurs

📈 Valeurs en hausse

Deux titres affichent une performance positive :

Attijari Bank : +1,52 %

Poulina Group Holding : +1,27 %

Ces valeurs soutiennent partiellement la performance globale du portefeuille.

📉 Valeurs en baisse

La majorité des positions reculent :

Délice Holding : -4,01 %

City Cars : -2,94 %

SFBT : -2,74 %

Tunisie Leasing & Factoring : -1,93 %

One Tech : -1,77 %

Le titre Délice Holding, également en baisse sur la séance boursière (-2,68 %), pèse particulièrement sur la performance.

Lecture du marché

La séance du 9 mars s’inscrit dans une phase de consolidation après le rallye du début d’année.

Principaux éléments :

Tunindex : -0,49 %

Capitaux traités : ~9 millions de dinars

Capitalisation boursière : 38,6 milliards de dinars

Les valeurs les plus actives :

BT

Attijari Bank

SFBT

Sotuver

Poulina Group Holding

Les baisses les plus marquées :

Tunis Re

Sanimed

BH Assurance

Artes

Délice Holding

Leçon boursière

📚 La diversification ne protège pas toujours contre une correction de marché.

Même avec plusieurs secteurs en portefeuille, une baisse généralisée peut impacter la performance globale.

Dans ce type de contexte, les investisseurs doivent :

privilégier la qualité fondamentale des entreprises

conserver une vision de moyen terme

garder une part de liquidité pour saisir les opportunités.

Chiffres clés

Valeur portefeuille : 49 349 DT

Performance : -1,30 %

Liquidités : 4 076 DT

Nombre de positions : 10

WMC AI Portfolio Index : 52 /100

Lecture stratégique IA

📊 Signal d’arbitrage

Type Signal Achat opportuniste SOTUVER Valeur à surveiller SFBT Allègement possible DELICE HOLDING Position à conserver ATTIJARI BANK

⚖️ Score de risque du portefeuille

Facteur Score Diversification 18 /25 Liquidité 14 /20 Volatilité titres 12 /20 Exposition sectorielle 14 /20 Momentum marché 7 /15

Score total : 65 /100

📊 Risk Score : portefeuille équilibré

📈 Probabilité de tendance du marché

Scénario Probabilité Hausse 35 % Consolidation 45 % Baisse 20 %

➡️ Marché dans une phase d’hésitation après un fort début d’année.

📡 Radar du marché

Indicateur Situation Tendance du marché Consolidation Secteurs actifs Banques / Industrie Valeurs dominantes BT, Attijari Bank, SFBT Volatilité Modérée Sentiment investisseurs Prudent

Performance J : Le portefeuille recule de -1,30 % pour s'établir à 49 349 DT.

Marché : Repli du Tunindex (-0,49 %) dans un volume de 9 MDT.

Tops : Attijari Bank (+1,52 %) et PGH (+1,27 %) soutiennent la performance.

Flops : Délice Holding (-4,01 %) pèse lourdement sur la séance.

Stratégie : Aucun arbitrage réalisé ; maintien d'une poche de liquidité de 8 %.

