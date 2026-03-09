Alors que les tensions au Moyen-Orient font bondir le baril de Brent, la Tunisie, déjà fragilisée par un investissement en berne et une bureaucratie pesante, se retrouve face à un défi existentiel. Entre urgence de réformes structurelles et opportunités régionales avec la Libye, le pays doit choisir : la transformation radicale ou le décrochage définitif.

Le diagnostic de la défiance : une économie sans carburant financier

L’économie tunisienne ne souffre pas d’un manque de potentiel, mais d’une crise de confiance profonde. Le rapport Business Ready 2025 de la Banque mondiale souligne un paradoxe frappant : un cadre réglementaire solide, mais une exécution administrative paralysée. Cette inertie transforme la loi en obstacle plutôt qu’en levier.

Les chiffres avancés par les économistes Hachemi Alaya, Ridha Chkoundali et Abdelbasset Sammari sont sans appel. Avec un taux d’investissement inférieur à 8 % du PIB — l’un des plus bas au monde — et 27,5 milliards de dinars circulant hors des banques, le moteur de la croissance est grippé. L’État, pris à la gorge, privilégie désormais le remboursement de la dette au détriment de l’investissement public, condamnant le pays à une survie basée sur la consommation.

L’ombre d’Ormuz : le spectre d’un pétrole à 100 dollars

À cette fragilité interne s’ajoute une onde de choc géopolitique. Depuis fin février 2026, l’instabilité du détroit d’Ormuz menace 20 % du transit pétrolier mondial. Pour Tunis, le calcul est simple et douloureux : chaque hausse du Brent aggrave un déficit commercial déjà béant et alimente une inflation importée qui broie le pouvoir d’achat.

Pourtant, dans ce chaos, une lucarne s’ouvre vers l’Est. La dévaluation du dinar libyen et l’objectif de porter les échanges tuniso-libyens à 5 milliards de dollars d’ici 2029 offrent un amortisseur stratégique. La Libye pourrait devenir le partenaire de résilience, à condition que Tunis simplifie ses procédures frontalières.

Résilience : Les trois leviers du redressement

La Tunisie n’est pas sans armes. Son capital humain et son écosystème de startups restent des poches de résistance technologique. Pour transformer l’essai, trois priorités font consensus chez les experts :

L’accélération massive des énergies renouvelables pour réduire la dépendance au schisme énergétique mondial. La refonte du régime de change pour stopper l’hémorragie des capitaux. La digitalisation de l’État, seule voie pour restaurer la confiance des investisseurs face à la concurrence marocaine ou rwandaise.

Le temps des diagnostics est clos. Face à une Algérie rentière et un Maroc industriel, la Tunisie doit miser sur l’agilité. L’histoire retiendra que les nations qui survivent aux turbulences sont celles qui réforment avant que le mur ne se rapproche de trop près.