L’approvisionnement en produits de consommation dans le gouvernorat de Béja a évolué à un rythme ordinaire durant les cinq premiers jours du Ramadan, avec une abondance de fruits et légumes proposés à des prix jugés abordables, a indiqué le directeur régional du commerce, Imed Sandid.

Cette stabilité résulte du plafonnement des marges bénéficiaires des commerçants et intermédiaires, garantissant une bonne disponibilité sur les marchés, a-t-il précisé dans une déclaration à la TAP.

Les marges bénéficiaires ont été plafonnées pour les produits de l’agriculture et de la pêche par rapport aux prix de gros pratiqués au marché de Bir El Kassâa (gouvernorat de Ben Arous), à hauteur d’environ 15% pour les légumes et les fruits, 25% pour le poisson, 10% pour la dinde et 15% pour la volaille, a-t-il détaillé.

Il a ajouté que la direction régionale du commerce poursuit la supervision de la distribution de quantités de sucre, de café et de riz sur les marchés de la région à partir des stocks régulateurs, après l’injection de quantités importantes d’œufs et de produits à forte consommation durant le mois de Ramadan.