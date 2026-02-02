La 24e journée du championnat d’Angleterre a renforcé la position d’Arsenal en tête du classement. Les Gunners ont largement dominé Leeds United (4-0) samedi et portent leur total à 53 points. Derrière, Manchester City a été tenu en échec par Tottenham (2-2), tandis que Liverpool et Chelsea ont signé des succès offensifs.

Avec 16 victoires en 24 matches, Arsenal creuse l’écart et profite des faux pas de ses poursuivants directs.

Liverpool et Chelsea en démonstration

Liverpool s’est imposé avec autorité face à Newcastle (4-1). Les Reds consolident leur place dans le haut du tableau avec 39 points. Chelsea a également offert un match spectaculaire à domicile en dominant West Ham (3-2). Les Blues restent cinquièmes avec 40 points.

Dans les autres rencontres de samedi, Brighton et Everton se sont neutralisés (1-1), Bournemouth a gagné à Wolverhampton (2-0), confirmant les difficultés du club local, lanterne rouge.

Manchester United assure, City freiné

Dimanche, Manchester United a pris le dessus sur Fulham (3-2) au terme d’un match serré. Les Red Devils occupent la quatrième place avec 41 points.

Le choc entre Tottenham et Manchester City n’a pas livré de vainqueur (2-2). Un résultat qui ralentit la course des Citizens, deuxièmes avec 47 points.

Aston Villa, troisième avant cette journée, a chuté à domicile contre Brentford (0-1). Ce revers laisse Villa à 46 points, toujours sur le podium mais sous pression.

Nottingham Forest et Crystal Palace se sont quittés sur un nul (1-1).

Bas de tableau : Wolverhampton décroche

La situation se complique pour Wolverhampton, battu à domicile par Bournemouth (0-2). Avec seulement 8 points en 24 matches, le club ferme la marche.

West Ham reste également en difficulté après sa défaite à Chelsea (3-2) et demeure 18e avec 20 points.

La journée se clôturera lundi soir avec la rencontre Sunderland–Burnley (21h00), un duel important pour deux équipes situées dans la seconde moitié du classement. Sunderland compte 33 points avec un match en moins, Burnley 15 points en 23 rencontres.