Les perspectives de renforcement de la présence de l’huile d’olive tunisienne sur le marché japonais et d’amélioration de son positionnement sur ce marché ont été au cœur d’un séminaire scientifique promotionnel de ce produit phare de l’agriculture nationale, organisé, le 20 janvier 2026, à la capitale japonaise, par l’Ambassade de Tunisie à Tokyo.

Le séminaire a mis en avant les caractéristiques qualitatives distinctives et les avantages concurrentiels de l’huile d’olive tunisienne. Il a été animé par des experts spécialisés dans le secteur de l’huile d’olive, des représentants de l’université de Tsukuba au Japon, de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et de l’Association japonaise des dégustateurs d’huile d’olive. Il a été suivi d’une séance de dégustation d’une sélection d’huiles d’olive tunisiennes. Des représentants des médias japonais ont également assisté à l’événement.

Le Japon et la Tunisie célèbrent, en 2026, le 70ème anniversaire de leurs relations diplomatiques ayant débuté dès 1956. Les deux pays entretiennent, depuis, une coopération dynamique dans les secteurs tels que l’économie et les infrastructures. La TICAD 8 (la 8ème conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique), tenue en Tunisie en 2022, a marqué un tournant significatif dans les relations entre les deux pays.

Depuis des engagements ont été pris de part et d’autre, pour renforcer la coopération dans des secteurs économiques porteurs et à haute valeur ajoutée, avec un accent particulier sur la promotion des exportations tunisiennes vers le Japon et une attention spéciale portée à l’huile d’olive tunisienne.

L’huile d’olive tunisienne a été également mise en valeur à l’Expo internationale d’Osaka (avril-octobre 2025) comme produit phare du terroir. Le pavillon tunisien, ayant attiré plus de 630 mille visiteurs, dont une majorité de ressortissants japonais, a accueilli plusieurs séances de dégustations et des démonstrations culinaires promouvant ses bienfaits et usages.

ُُEnviron 108 mille tonnes d’huile d’olive ont été exportées au cours du dernier trimestre de 2025 (du 1er septembre à fin décembre), dont 50 mille tonnes pour le seul mois de décembre 2025, selon des données fournies par le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Le ministre du commerce avait appelé, début janvier 2026, à accélérer le rythme des exportations, à élargir la base exportatrice de ce produit et à assurer une commercialisation optimale sur les marchés intérieur et extérieur.