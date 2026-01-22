L’Italien Lorenzo Musetti, 5e mondial, s’est qualifié jeudi pour le troisième tour de l’Open d’Australie après sa victoire nette face à son compatriote Lorenzo Sonego (40e) en trois sets 6-3, 6-3, 6-4.

Déjà présent à ce stade de la compétition l’an dernier à Melbourne, Musetti confirme sa régularité en Grand Chelem. Demi-finaliste à Wimbledon en 2024 puis à Roland-Garros la saison passée, il poursuit son parcours sans trembler.

Sonego diminué en fin de match

Touché à la cuisse droite en fin de rencontre, Sonego a néanmoins tenté de prolonger le suspense. À 5-4 dans le troisième set sur son service, il a sauvé deux balles de match avant de céder sur la troisième en manquant une amortie.

Prochain défi pour Musetti

Pour une place en huitièmes de finale, Musetti affrontera samedi le vainqueur du duel entre le Grec Stefanos Tsitsipas (35e) et le Tchèque Tomas Machac (24e).