La sélection nigériane a décroché la troisième place de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 en s’imposant face à l’Égypte aux tirs au but (4-2), à l’issue d’un match de classement disputé samedi au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Le temps réglementaire s’était achevé sur un score nul et vierge (0-0).

Cette victoire permet aux Super Eagles de conclure le tournoi sur le podium, au terme d’une rencontre marquée par l’équilibre et la prudence des deux formations.

Une rencontre fermée dans le temps réglementaire

Le match de classement n’a pas offert de buts durant le temps réglementaire. Le Nigeria et l’Égypte se sont neutralisés, sans parvenir à faire la différence malgré leurs tentatives respectives. Les deux sélections ont privilégié une approche mesurée, conscientes que la décision pouvait se jouer sur des détails.

À l’issue des 90 minutes, aucune des deux équipes n’a trouvé l’ouverture, conduisant directement à la séance des tirs au but pour départager les deux adversaires.

Les tirs au but décisifs

Lors de la séance fatidique, le Nigeria s’est montré plus efficace. Les Super Eagles ont converti quatre tentatives contre deux pour les Égyptiens, s’assurant ainsi la victoire et la troisième place de cette édition de la CAN.

Ce succès aux tirs au but vient récompenser la solidité et la concentration de la sélection nigériane dans un match où la marge d’erreur était réduite.

Cap sur la finale Maroc–Sénégal

À l’issue de ce match de classement, l’attention se tourne désormais vers la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Le Maroc affrontera le Sénégal dimanche à 20h00 au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

La rencontre opposera les deux finalistes pour le titre continental, tandis que le Nigeria quitte la compétition avec une troisième place obtenue au terme d’un duel serré face à l’Égypte.