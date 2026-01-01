Le Groupe E a été marqué par le retour au premier plan de l’Algérie, sous la conduite de Vladimir Petkovic. Les Fennecs ont affiché une ambition renouvelée dès leur entrée en lice, traduite par une victoire nette face au Soudan (3-0). Ce succès initial a posé les bases d’un parcours maîtrisé, dans un groupe resté disputé jusqu’aux dernières rencontres.

Un signal fort dès le premier match

Face au Soudan, l’Algérie a rapidement pris le contrôle du jeu. Riyad Mahrez s’est illustré avec un doublé, apportant une réponse immédiate aux attentes après deux éditions continentales marquées par des résultats décevants. Cette victoire a permis aux Fennecs d’installer de la confiance et de confirmer l’impact du nouveau staff technique.

Une domination confirmée contre la Guinée équatoriale

La phase de groupes s’est conclue par un succès face à la Guinée équatoriale (3-1). Ce résultat a scellé la première place de l’Algérie dans le Groupe E. Le collectif algérien a montré une meilleure maîtrise émotionnelle et une efficacité offensive constante, traduisant le travail de reconstruction engagé par Vladimir Petkovic.

Le Burkina Faso solide et opportuniste

Derrière l’Algérie, le Burkina Faso a validé la deuxième place au terme d’un parcours marqué par la résilience. Menés lors de leur premier match, les Étalons ont renversé la situation face à la Guinée équatoriale (2-1), démontrant leur capacité à réagir. Ils ont ensuite assuré l’essentiel contre le Soudan (2-0), sécurisant ainsi leur qualification directe pour les huitièmes de finale.

Le Soudan récompensé par sa qualification

Malgré son statut d’outsider, le Soudan est parvenu à se qualifier parmi les meilleurs troisièmes. Cette performance a illustré l’engagement et la compétitivité de l’équipe dans un contexte national difficile. Le Groupe E s’est ainsi conclu sur la domination algérienne, la constance burkinabé et une qualification soudanaise obtenue au terme d’efforts soutenus.