Le verdict est tombé. Après une phase de poules riche en émotions, le tableau final de la CAN 2025 au Maroc dessine une route vers la gloire qui s’annonce électrique. Entre chocs de titans, derbys régionaux et opportunités historiques pour les “petits poucets”, l’Afrique s’apprête à vibrer au rythme des matchs à élimination directe dès le 3 janvier.

La phase à élimination directe de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 démarre sur les chapeaux de roues. Voici les affiches, dates et horaires (heure locale) pour ne rien manquer de ces quatre jours de compétition intense.

Samedi 3 Janvier : Entrée en lice des favoris

17:00 : Sénégal (SEN) vs Soudan (SDN) – Les Lions de la Teranga ouvrent le bal face à des Faucons du Désert qui n’ont rien à perdre.

20:00 : Mali (MLI) vs Tunisie (TUN) – Un choc 100% africain entre deux habitués des phases finales.

Dimanche 4 Janvier : Le Maroc devant son public

17:00 : Maroc (MRC) vs Tanzanie (TAN) – Le pays hôte entame sa quête nationale à Rabat contre une équipe tanzanienne en pleine progression.

20:00 : Afrique du Sud (ZAF) vs Cameroun (CMR) – Le premier “très gros” choc de ces huitièmes entre les Bafana Bafana et les Lions Indomptables.

Lundi 5 Janvier : Pharaons et Super Eagles sur le pont

17:00 : Égypte (EGY) vs Bénin (BEN) – Mo Salah et les siens devront se méfier des Guépards, toujours redoutables en contre.

20:00 : Nigeria (NGR) vs Mozambique (MOZ) – Les Super Eagles partent favoris face aux Mambas pour une place en quart.

Mardi 6 Janvier : Le bouquet final des 8es