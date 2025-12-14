Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Mohamed Ali Nafti, présidera la délégation tunisienne participant aux travaux de la 11ᵉ session du Forum mondial de l’Alliance des civilisations des Nations unies, qui se tient à Riyad (Royaume d’Arabie saoudite) les 14 et 15 décembre 2025.

Le forum se tiendra cette année sous le thème « Alliance des civilisations : deux décennies de dialogue pour l’humanité – promouvoir une nouvelle ère de respect et de compréhension mutuels dans un monde multipolaire », lit-on dans un communiqué publié par le ministère des affaires étrangères.

Le ministre des Affaires étrangères participe à cette session sur instruction du Président de la République, et à l’invitation conjointe du ministre des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie saoudite et du Secrétaire général adjoint, Haut Représentant de l’Alliance des civilisations des Nations unies et Envoyé spécial des Nations unies pour la lutte contre l’islamophobie, apprend-on de même source.

Ce forum constitue une rencontre internationale de haut niveau visant à mettre en lumière le rôle de l’Alliance dans le soutien à la paix et à la sécurité internationales, à évaluer le parcours du dialogue entre les cultures et les civilisations au cours des deux dernières décennies, ainsi qu’à examiner les moyens de faire face à la montée des discours de haine et de l’extrémisme, et de renforcer les valeurs de compréhension et de respect mutuels.

Le forum offre également l’occasion de débattre des défis mondiaux actuels, à la lumière des mutations rapides que connaît le monde, ainsi que des initiatives positives favorisant la coexistence et la solidarité humaines, soutenant la prévention des conflits et consolidant une culture de la paix.

Cette participation s’inscrit dans la continuité du colloque international organisé par la Tunisie le 17 novembre dernier, consacré à « l’activation du rôle de l’Alliance des civilisations des Nations unies dans le soutien à la paix et à la sécurité internationales ». Cette rencontre a constitué une étape préparatoire importante pour le présent forum et a contribué à l’élaboration d’une vision commune visant à renforcer le rôle de l’Alliance des civilisations face aux défis actuels.