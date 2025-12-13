Salah intégré malgré les tensions avec l’entraîneur

Mohamed Salah fait partie du groupe de Liverpool qui accueillera Brighton samedi pour la 16e journée de Premier League, selon plusieurs médias britanniques.

L’attaquant égyptien, auteur de déclarations critiques envers l’entraîneur Arne Slot le week-end dernier, avait exprimé son mécontentement concernant son temps de jeu. Ce dernier avait été laissé sur le banc pour le match nul 3-3 contre Leeds, le troisième consécutif où il n’était pas titulaire. Suite à cette situation, Salah n’avait pas participé au déplacement de Liverpool contre l’Inter Milan en Ligue des champions mardi dernier (1-0).

Rencontre prévue entre Salah et Slot

Vendredi, Arne Slot a indiqué qu’il allait s’entretenir avec Salah avant de confirmer sa présence pour le match contre Brighton, prévu à 16h00 à Anfield. Cette décision intervient dans l’intérêt du club, selon les médias britanniques, et marque un retour apparent au calme après les tensions des derniers jours.

Objectif : la Premier League avant la CAN

Après la rencontre face à Brighton, Mohamed Salah rejoindra la sélection égyptienne pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN), programmée du 21 décembre au 18 janvier. Liverpool devra donc gérer cette transition tout en préparant ses matchs de championnat et de compétitions européennes.