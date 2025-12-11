La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a accueilli, jeudi, dans le pavillon présidentiel de l’aéroport Tunis-Carthage, le Premier ministre algérien, Sifi Ghrieb, qui effectue une visite officielle de deux jours, du 11 au 12 décembre, en Tunisie.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de sa coprésidence, aux côtés de la cheffe du gouvernement, de la 23ᵉ session de la Haute Commission mixte tuniso-algérienne ainsi que du Forum économique tuniso-algérien, organisé à l’occasion de cette session.

La réunion de la haute Commission mixte tuniso-algérienne traduit la volonté des dirigeants des deux pays – le président Kaïs Saïed et le président Abdelmadjid Tebboune – de renforcer davantage les relations de fraternité, de coopération et de bon voisinage entre la Tunisie et l’Algérie, ainsi que leur volonté commune d’élever ces relations au plus haut niveau, au service des intérêts mutuels des deux pays et en consolidation des valeurs de solidarité et de complémentarité entre eux, conformément aux aspirations des deux peuples frères, indique la présidence du gouvernement.

Le Premier ministre algérien est accompagné, dans cette mission, de plusieurs membres du gouvernement algérien, dont Ahmed Attaf, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Saïd Sayoud, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Mohamed Arkab, ministre d’État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Yahia Bachir, ministre de l’Industrie, Abdelkrim Bouzred, ministre des Finances, Kamel Rezig, ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Yacine el-Mahdi Oualid, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Wassim Kouidri, ministre de l’Industrie pharmaceutique et Walid Sadi, ministre des Sports.