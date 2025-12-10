L’Observatoire national du sport organise la dixième édition du Congrès scientifique international des sciences du sport du 18 au 20 décembre courant, avec la participation d’une pléiade de chercheurs, universitaires, professionnels de la santé, techniciens et dirigeants sportifs.

Cet événement scientifique ambitionne d’être en phase avec l’évolution du secteur du sport dans le monde, face aux défis croissants liés à la gouvernance, l’économie, la santé, la performance et l’innovation technologique. Il vise à améliorer la qualité des pratiques dans le secteur sportif et à renforcer une démarche de développement fondée sur une connaissance scientifique fiable, au service du développement du sport tunisien.

Le 10e congrès propose un programme riche comprenant des séances plénières, des rencontres scientifiques et des ateliers pratiques, ainsi que l’attribution d’un prix destiné aux jeunes chercheurs. Il présentera les dernières avancées dans plusieurs axes couvrant des domaines multiples, notamment l’économie du sport, l’organisation des structures sportives, la prise en charge médicale des blessures, les approches neurologiques pour l’amélioration de la performance, le lien entre l’activité physique et la santé, les stratégies modernes de récupération, les innovations technologiques pour l’apprentissage automatique, ainsi que les évolutions pédagogiques dans l’enseignement des activités physiques et sportives.