Un colloque international sur la thématique du « jeu » se tiendra les 19 et 20 décembre 2025 à Tunis, à l’initiative du Forum « Droit et Société », a annoncé le Laboratoire de droit civil de la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis sur Facebook.

L’événement réunira des universitaires, des chercheurs et des experts issus de diverses disciplines telles que le droit, la sociologie, l’économie, la psychologie, l’animation jeunesse et les technologies numériques. L’objectif est d’explorer les multiples facettes du jeu à travers deux axes principaux : « Le jeu et l’être humain » et « Le jeu et la société ».

Le premier axe, « Le jeu et l’être humain », abordera plusieurs thèmes : la régulation du jeu par le droit, son rôle dans le développement de l’enfant, ses interactions avec l’intelligence artificielle, sa protection par la propriété intellectuelle et ses approches dans l’éducation islamique.

Le second axe, « Le jeu et la société », examinera des questions comme le jeu, le droit et la civilisation sous un angle anthropologique, les enjeux des jeux vidéo et des jeux de hasard, ou encore le jeu envisagé à travers le prisme du droit pénal.

Des thématiques transversales seront également explorées, notamment l’impact économique des jeux, leur fiscalité et les paris sportifs.

Le colloque se conclura par la présentation de conclusions et de recommandations.