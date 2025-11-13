Une édition 2025 marquée par l’urgence sanitaire

La Cité des Sciences a accueilli les 7 et 8 novembre la 6ᵉ édition des Journées Nationales de l’Allaitement Maternel. L’événement, organisé par l’Association Hanen, a réuni plus de 200 professionnels de santé, chercheurs, représentants institutionnels, membres de la société civile, parents et étudiants en médecine. Tous ont rappelé un même constat : avec un taux d’allaitement maternel exclusif de 17,8 % à six mois selon MICS 2023, la Tunisie reste loin de la moyenne mondiale de 48 % et de l’objectif fixé par l’OMS pour 2025. Le sujet s’impose aujourd’hui comme un enjeu majeur de santé publique.

Une coalition associative inédite

L’édition 2025 marque une évolution notable avec la création d’une coalition regroupant plusieurs organisations professionnelles. Aux côtés de Hanen, l’Association Tunisienne de Médecine Néonatale, l’Association Tunisienne des Sages-Femmes, l’Association Nationale Tunisienne des Orthophonistes, des associations de psychiatrie et de pédopsychiatrie, Associa-Med, le Salon des Patients et l’Association Tunisienne d’Ergothérapie ont uni leurs expertises. Ce regroupement vise à renforcer un plaidoyer commun pour améliorer l’accompagnement des familles et soutenir les politiques publiques dédiées à l’allaitement maternel.

Un ancrage régional renforcé

Cette dynamique nationale s’est appuyée sur des contributions internationales. Des consultantes IBCLC, venues de France, ainsi que des spécialistes basés aux Émirats Arabes Unis et au Maroc ont participé aux échanges. Leurs interventions ont permis de croiser les pratiques et de comparer les expériences Sud-Sud et Nord-Sud. Cette approche a élargi les perspectives d’action et consolidé les liens régionaux autour d’un enjeu partagé.

Un programme scientifique orienté vers l’action

Les JNA 2025 ont alterné plaidoyer, présentations scientifiques et retours d’expérience. Le Ministère de la Santé a réaffirmé son engagement en soulignant le rôle déterminant de l’accompagnement prénatal assuré par les gynécologues-obstétriciens et les sages-femmes. Le Ministère des Affaires Sociales, via l’Institut de Santé et de Sécurité au Travail, a également pris part aux discussions.

Les interventions ont couvert un large spectre : consultation prénatale, prématurité, troubles oraux, apnées du sommeil, aspects psychiques et impacts environnementaux. Un benchmark consacré à l’Initiative Hôpitaux Amis des Bébés au Maroc et aux Émirats Arabes Unis a proposé des pistes d’adaptation au contexte tunisien. Les témoignages de parents et d’étudiants ont souligné l’importance d’une approche collective.

Messages clés d’une mobilisation nationale

Les participants ont rappelé que l’allaitement maternel concerne l’ensemble de la société. Ils ont insisté sur la nécessité de mieux encadrer la commercialisation des substituts du lait maternel. La coalition associative souhaite désormais jouer un rôle structuré dans le dialogue avec les autorités publiques. Le taux actuel de 17,8 % a été présenté comme un signal d’alerte et un appel à un effort coordonné.