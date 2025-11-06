Premier roman de l’auteur tunisien Sofiane Ben M’rad, “Tunis Arkana” vient de paraître aux Éditions Sikelli (414 pages). Thriller érudit et mystique, l’ouvrage entremêle histoire, mythologie et symbolisme pour explorer les zones d’ombre de la mémoire tunisienne.

Le roman, paru le 31 octobre, est désormais disponible dans les librairies de la capitale.

Troisième titre publié par Sikelli, Tunis Arkana se présente comme « un véritable tour de force : éveiller en chacun de nous une conscience plus profonde de notre mémoire collective », souligne l’éditeur.

Et si Tunis cachait plus qu’une histoire, mais une âme ? Dans “Tunis Arkana”, la Capitale devient le théâtre d’un voyage où le réel côtoie l’invisible, et où les secrets du passé refont surface sous la plume d’un conteur moderne.

Le roman imagine Tunis comme une porte vers l’invisible. Deux amis, au détour d’un voyage ordinaire, se retrouvent entraînés dans une aventure où le passé ressurgit, chargé de secrets et de révélations interdites. À travers la voix d’un vieil érudit, les siècles s’entremêlent : l’Europe des Lumières rencontre la Régence de Tunis, les sciences occultes croisent la mémoire des saints.

De Tripoli à la Zitouna, du Bardo à Byzance, Tunis Arkana fait voyager le lecteur dans un labyrinthe d’histoires et d’âmes où l’Histoire se confond avec la légende. « Chaque ville a son secret. Mais Tunis, elle, en a plusieurs », résume le récit.

L’intrigue s’ouvre sur une expérience mystérieuse menée dans un château allemand par un savant en quête d’un secret perdu. Cette quête le conduit, à travers une vision fulgurante, jusqu’à Tunis. Des siècles plus tard, un narrateur contemporain et son ami Tahar croisent le chemin de Slim Ben Raïes, conteur et gardien de secrets oubliés, qui leur révèle l’existence d’un trésor spirituel et historique caché à Tunis.

Entre princes, corsaires, francs-maçons et espions, le roman revisite les affrontements discrets entre Orient et Occident. Tunis Arkana mêle récit d’aventure et méditation sur la foi, la transmission et l’identité, offrant une réflexion sur la mémoire enfouie des villes et des civilisations.

Fin connaisseur de l’histoire ancienne et contemporaine de la Tunisie, Sofiane Ben M’rad signe un texte ambitieux, où le mystère se conjugue à la rigueur historique.

Fondée en 2025, la maison Sikelli se veut généraliste et ouverte à la diversité des voix littéraires et intellectuelles. Son nom rend hommage à Jawhar al-Siqilli (Sicile, 911 – Le Caire, 992), général sicilien et fondateur du Caire au Xe siècle. Par ce choix, l’éditeur inscrit son projet dans un héritage historique et universel, tout en affirmant son ancrage dans la création contemporaine.