Dans le cadre d’un événement exclusif organisé au Pavillon Gammarth, Audi Tunisie a présenté, en avant-première, trois nouveaux modèles qui marquent une étape clé dans l’évolution de sa gamme : la Q6 Sportback e-tron, la A6 Sportback e-tron et la nouvelle Audi A5 thermique.

Ce lancement consolide la stratégie d’extension du portefeuille électrique de la marque tout en préservant son héritage premium sur le segment thermique.

Première Audi issue de la nouvelle plateforme 100% électrique PPE (Premium Platform Electric), la Q6 Sportback e-tron s’impose comme un concentré de technologie et de design progressif. Elle incarne l’engagement d’Audi à proposer une mobilité plus durable sans compromis sur la performance, le confort et le raffinement.

De son côté, la A6 Sportback e-tron élargit le territoire du luxe électrique, avec une ligne épurée et une autonomie pensée pour les trajets quotidiens comme pour les longs parcours.

La nouvelle A5, motorisation thermique, conserve quant à elle l’ADN dynamique et sportif emblématique d’Audi, offrant une expérience de conduite expressive et élégante.

Anouar Ben Ammar, Directeur Général d’Ennakl Automobiles, représentant officiel d’Audi en Tunisie, a déclaré :

« Avec le lancement simultané de la Q6 Sportback e-tron, de la A6 Sportback e-tron et de la nouvelle A5, nous franchissons une nouvelle étape dans la montée en gamme d’Audi en Tunisie. Ces trois modèles illustrent l’équilibre que nous proposons aujourd’hui : la vision électrique d’avenir et l’ADN sportif intemporel de la marque. Notre objectif est d’offrir aux clients tunisiens des expériences automobiles qui allient émotion, innovation et excellence technologique. »

La soirée s’est déroulée dans une atmosphère immersive réunissant médias, leaders d’opinion, créateurs de contenu et partenaires stratégiques. Les invités ont pu découvrir les véhicules dans une scénographie élégante reflétant l’univers premium d’Audi, alliant lumière, technologie et sophistication.

Les finitions disponibles en Tunisie :