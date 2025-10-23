Un concert réunissant des artistes tunisiens et le prestigieux chœur des Petits Chanteurs de Monaco, sera donné ce samedi 25 octobre à 20h30, à la Cathédrale de Tunis.

Ce concert gratuit est le fruit de deux sessions artistiques d’excellence consacrées au Chant choral, la direction de chœurs et à la musique de chambre.

L’ouverture des portes est prévue à 19h30.

Organisé en marge de deux sessions artistiques, ce concert exceptionnel rassemblera des artistes tunisiens et européens dans un esprit d’échange et de coopération culturelle. Ces sessions se tiennent à Tunis du 19 au 30 octobre : la première consacrée au “Chant Choral” et à la “Direction de Chœurs”, la seconde à la “Musique de Chambre”.

Ces sessions s’inscrivent dans le cadre des conventions internationales établies entre la Fondation Hasdrubal et les institutions musicales les plus éminentes à travers le monde.

Pour les masterclas de ces sessions, la Fondation Hasdrubal a invité des artistes de renommée internationale : Anaïs Tamisier, de l’Université Autrichienne de Musique et des Arts du Spectacle de Vienne, et Diane Daly, directrice du département cordes de l’Académie Royale de Musique de Dublin avec la participation du célèbre chœur des Petits Chanteurs de Monaco, dirigé par Pierre Debat.

Dans ce même esprit d’échange et de transmission, la cheffe de chœur et pédagogue tunisienne Aïda Niati encadre les choristes tunisiennes et tunisiens tout en offrant aux jeunes choristes monégasques une découverte du riche répertoire oriental.

Sous l’impulsion de son directeur musical, Laurent Jost, la Fondation Hasdrubal pour la Culture et les Arts Mohamed Amouri poursuit son engagement en faveur de la jeunesse artistique tunisienne et de l’excellence musicale internationale.

En 2026, Laurent Jost proposera un programme riche en partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), l’Université Autrichienne de Musique et des Arts du Spectacle de Vienne (MDW), l’Académie Royale de Musique de Londres (RAM) et l’Académie Royale de Musique de Dublin (RIAM).

En février 2026, un moment d’exception, réunira deux des violonistes les plus éminents à l’échelle mondiale, Nemanja Radulović et Patrice Fontanarosa, accompagnés par la pianiste Stéphanie Fontanarosa, sous l’égide de la direction musicale de la Fondation Hasdrubal.

Ces initiatives artistiques et académiques bénéficient du soutien de l’Ambassade de France en Tunisie, de l’Institut français de Tunisie, de l’Ambassade d’Autriche en Tunisie ainsi que du Consulat Général de Monaco en Tunisie.

Elles s’inscrivent dans la continuité des programmes de Professionnalisation et d’Entrepreneuriat Culturel en Tunisie, conçus et réalisés par la Fondation Hasdrubal depuis plusieurs années.