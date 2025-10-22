La Wifak International Bank (WIB) poursuit sa dynamique de croissance au troisième trimestre 2025. L’établissement affiche une amélioration notable de ses principaux indicateurs d’activité, marquée par la hausse des dépôts, des financements et du Produit Net Bancaire.

Dépôts en forte progression

Au 30 septembre 2025, les dépôts de la clientèle ont progressé de 28,93 % pour atteindre 1 363 millions de dinars, contre 1 057 millions un an plus tôt. Cette croissance traduit une confiance renforcée des déposants et un élargissement de la base clientèle.

Croissance des financements à la clientèle

L’encours des financements s’élève à 1 292 millions de dinars, en hausse de 17 % par rapport à fin septembre 2024. Cette progression reflète la poursuite de la politique d’accompagnement des particuliers et des entreprises dans leurs besoins de financement.

Hausse du Produit Net Bancaire

Les produits d’exploitation bancaire ont augmenté de 14,64 %, passant de 118,991 millions à 136,411 millions de dinars. Les charges d’exploitation bancaire s’établissent à 60,7 millions de dinars, en hausse de 15,04 % sur un an.

Le Produit Net Bancaire (PNB) ressort ainsi à 75,7 millions de dinars, en progression de 14,32 % par rapport à 2024.

Charges opératoires en hausse

Les charges opératoires totalisent 55,8 millions de dinars, soit une augmentation de 26,75%. Cette évolution s’explique notamment par la hausse des frais de personnel liée au développement du réseau et à l’intégration de nouveaux collaborateurs de service.

Extension du réseau

La banque a poursuivi son plan d’expansion territoriale avec l’ouverture de trois nouvelles agences à Jardins de Carthage, Menzel Bourguiba et Yasminette (Ben Arous). Le réseau total de la Wifak International Bank atteint désormais 54 agences à l’échelle nationale.

