La mise en place d’une bonne gouvernance de l’eau par des réformes réglementaires et institutionnelles, la stabilisation de la demande en eau, l’harmonisation du suivi de la qualité de l’eau potable, sont les principales recommandations issues du rapport national sur I’ eau pour l’année 2024.

Dans sa 11ème année d’édition, ce rapport élaboré par le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, vise à offrir une vue d’ensemble claire et détaillée de l’état des ressources en eau en Tunisie, des défis auxquels nous sommes confrontés, et des initiatives entreprises pour garantir la durabilité de cette ressource.

« L’année 2024 se révèle être un tournant décisif pour la gestion des ressources en eau en Tunisie, marquée par des températures records et une sécheresse persistante. Avec une température moyenne annuelle atteignant 21,5 o c, soit 1,6 o c au-dessus des normales, et des précipitations largement inférieures aux taux de référence.

La situation hydrique du pays est préoccupante », soulignent les auteurs du rapport.

Et de rappeler que l Tunisie vit sa cinquième année consécutive de sécheresse, avec des déficits pluviométriques variant de 7 % à 45 % dans la majorité des régions, à l’exception de quelques zones qui ont connu des surplus.

Le rapport a souligné que les événements climatiques extrêmes, tels que les pluies diluviennes d’octobre 2024, ont provoqué des inondations dans certaines régions, illustrant la vulnérabilité croissante de notre système hydrologique.

Les apports aux barrages, durant l’année hydrologique 2023-2024, n’ont atteint que 665 Mm3, soit 36 % de la moyenne, et le taux de remplissage des réserves est tombé à un niveau historiquement bas de 19 % en décembre 2024. Cette situation critique appelle à une gestion rigoureuse et innovante des ressources en eau.

Face à ces défis, des mesures significatives ont été mises en œuvre pour répondre à la crise de l’eau. La mobilisation de l’eau a été renforcée par la mise en service de nouvelles stations de dessalement, ainsi que par l’activation de forages supplémentaires.

Bien que ces efforts aient permis de garantir l’approvisionnement en eau potable, l’agriculture irriguée a subi des restrictions sévères, avec une réduction drastique des quotas d’irrigation, affectant ainsi la pérennité des cultures.

Le rapport du département de l’agriculture a, en outre, plaidé pour la protection de l’environnement et les écosystèmes, tout en donnant la priorité à l’amélioration de la qualité des eaux traitées, au renforcement de l’assainissement en milieu communal rural et développer un programme de soutien à l’assainissement rural pour l’habitat dispersé.

Il s’agit, également, de prendre des dispositions efficaces contre les infractions environnementales à l’origine de la pollution avec des rejets hydriques non conformes et l’évacuation anarchique des déchets solides et des margines et tous autres déchets polluants.

Le document a révélé qu’en plus de la rareté, les ressources en eau souffrent de pollution. En effet, les opérations de contrôle des infractions effectuées par l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement(ANPE) concernent plus de 80% la pollution hydrique.

D’autre part, la campagne de suivi de la qualité dans les oueds, barrages, sebkha, eaux souterraines et les analyses réalisées ont permis de mettre en exergue des situations critiques dues à la baisse du niveau d’eau dont ont souffert quelques milieux tels que Oueds et Sebkhas avec des taux élevés de salinité et DCO(la demande chimique en oxygène) .