Une équipe d’ingénieurs tunisiens s’est qualifiée pour la finale du Championnat du monde de robots de combat « Battle of Robots » dans la catégorie des 110 kg, qui se tiendra en décembre prochain à Moscou. Cette qualification fait de la Tunisie le premier pays arabe et africain à atteindre ce niveau dans l’une des compétitions d’ingénierie les plus prestigieuses au monde.

L’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) a salué cette performance historique sur sa page officielle Facebook, y voyant la preuve que l’investissement dans l’ingénierie constitue une voie essentielle pour stimuler la croissance économique nationale.

Composée de jeunes ingénieurs tunisiens, l’équipe conçoit et développe elle-même ses robots de combat. Elle avait déjà représenté la Tunisie lors de compétitions internationales en Inde et au Maroc.

Organisée chaque année, la « Battle of Robots » réunit des équipes du monde entier qui rivalisent en concevant des machines capables de relever des défis techniques complexes dans une arène. La compétition met en avant les avancées en intelligence artificielle, en mécanique de pointe et en systèmes de télécommande.