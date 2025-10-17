Le projet de loi de finances pour l’année 2026 (PLF2026) prévoit la création d’un fonds spécial pour la promotion des personnes handicapées, qui contribuera à la réalisation de l’intégration économique et sociale des personnes en situation de handicap, à travers le financement des différentes actions dans les domaines de la formation, de l’emploi, ainsi que l’encouragement à la création d’entreprises et l’inclusion économique, sportive et culturelle.

Les modalités de gestion et les conditions d’intervention du fonds seront fixées par un décret, alors que le ministre des affaires sociales sera chargé d’effectuer le paiement des frais, alors que la gestion du fonds sera confiée à la Caisse nationale de sécurité sociale, en vertu d’une convention conclue à cet effet entre la caisse, le ministre des affaires sociales et le ministre des finances.

Le fonds pour la promotion des personnes handicapée est financé par un prélèvement de 1 pc sur les indemnités des préjudices résultant des accidents de la route et des accidents de travail. Ce prélèvement est déduit à la source sur les montants versés par les compagnies d’assurance, ou sur le compte de garantie des victimes d’accidents de la route ou les caisses de sécurité sociale.

Pour renforcer l’intégration économique des personnes en situation de handicap, l’article 34 stipule qu’elles bénéficient d’une suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, de la taxe de consommation et des droits exigibles pour les opérations d’importation et d’acquisition locale des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de projets par des personnes. handicapées. Les conditions et les modalités d’application de cet article seront fixées par un décret.