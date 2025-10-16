Une vaste campagne de nettoyage a été lancée récemment sur le site archéologique d’Oudhna, dans le cadre d’un programme national de préservation du patrimoine matériel et des monuments historiques, a indiqué l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC).

Menée tout au long du mois d’octobre 2025, cette opération, à la fois environnementale et bénévole, poursuit plusieurs objectifs : entretenir les monuments, intégrer une dimension écologique dans leur sauvegarde et sensibiliser le public à la protection du patrimoine national.

Des bénévoles issus de plusieurs composantes de la société civile, notamment la section locale des Scouts tunisiens à Khlidia, l’association « Moubadiroun », la municipalité de Mohamedia et la Maison des jeunes de Khledia, ont participé activement au nettoyage des abords du site, à la collecte des déchets et à l’entretien des espaces verts.

cette campagne, qui vise à améliorer l’esthétique et l’accessibilité du site pour les visiteurs, sera étendue à d’autres monuments archéologiques à travers le pays durant le mois d’octobre, dans une logique participative et durable de valorisation du patrimoine tunisien.