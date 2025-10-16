Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a consacré une enveloppe de 2,4 millions de dinars pour la réalisation de travaux d’extension au sein du Complexe des Jeunes de Zaghouan.

Selon la commissaire régionale de la Jeunesse et des Sports, Samira Khalfa, ce projet prévoit la création de nouveaux clubs et d’une salle omnisport, dans le but de dynamiser les activités sportives et culturelles au sein de cette structure.

Les travaux incluront également la rénovation de la cuisine et du restaurant, l’embellissement de l’entrée du complexe, ainsi que l’installation d’une clôture arrière pour sécuriser le site, situé en zone forestière.

Elle a précisé que ce financement, inscrit au budget ministériel de 2019, a nécessité des ajustements en raison de la hausse des coûts, sans toutefois modifier les composantes essentielles du projet. Elle a également souligné l’importance de ce complexe dans l’accueil des événements et rencontres destinés aux jeunes, tant au niveau régional que national.

Par ailleurs, une seconde phase du projet portera sur l’aménagement du centre d’hébergement afin d’augmenter sa capacité actuelle de 80 lits. Les services techniques chargés du projet annonceront prochainement l’ouverture des appels d’offres pour sa réalisation.