Le ministère de l’Éducation a mobilisé une enveloppe de 400 millions de dinars (MD) pour la réhabilitation des établissements scolaires et l’amélioration de leurs infrastructures, a affirmé le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, lors de la séance plénière tenue mardi en présence du président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali.

Nouri a précisé que ces crédits ont été mobilisés pour la réalisation de projets de construction, d’entretien et d’équipement dans différentes régions, dans le but d’améliorer les conditions d’apprentissage et d’assurer la sécurité des élèves.

Il a souligné, dans ce contexte, la création de 17 nouveaux établissements (8 écoles primaires, 7 collèges et un lycée), ainsi que la construction de 66 espaces préparatoires et la réhabilitation de 325 établissements scolaires, sans oublier l’installation de 71 salles de classe préfabriquées et la construction de 106 nouvelles clôtures jusqu’à la fin du mois de septembre dernier. Des systèmes de surveillance numérique ont également été installés dans 500 établissements afin de renforcer la sécurité au sein des écoles.

Le ministre a indiqué que le programme spécifique d’interventions d’urgence lancé en mai 2025 avait atteint des stades avancés, avec 134 interventions effectives sur le terrain dans 20 délégations régionales, dont 106 interventions de démolition et de reconstruction de clôtures pour un coût de 10,7 millions de dinars, tandis que 300 interventions sont en cours de finalisation et 129 en cours d’appel d’offres estimés à un montant de 13 millions de dinars, auxquelles s’ajoutent 72 interventions en cours d’étude estimées à 8 millions de dinars.

Il a aussi mentionné la poursuite du partenariat avec le ministère des Transports pour fournir des bus scolaires, surtout dans les zones rurales, en plus de la numérisation des services de transport et du suivi de l’approvisionnement en eau potable dans tous les établissements scolaires.

En ce qui concerne les équipements, le ministre a indiqué que le ministère a fourni à tous les collèges et lycées des laboratoires informatiques mobiles et sophistiqués, comprenant 2 260 laboratoires, 29 380 ordinateurs et 2 260 projecteurs, ainsi que 17 550 ordinateurs de bureau, 4 600 photocopieurs et 4 500 projecteurs numériques supplémentaires. En outre, 85 000 tables doubles ont été achetées pour équiper plus de 700 salles de classe, ainsi que 1 500 nouveaux laboratoires pédagogiques pour les écoles primaires.

Sur le plan social, Nouri a annoncé la régularisation de la situation d’environ 24 000 professeurs suppléants, agents d’encadrement scolaire et des assistants de laboratoires dans le cadre de la décision présidentielle visant à mettre fin à la précarité de l’emploi.

Le ministre a estimé que la rentrée scolaire de cette année a été réussie et calme malgré les défis, les établissements d’enseignement ayant accueilli 2 625 434 élèves répartis entre le cycle préparatoire (61 000), le cycle primaire (1 161 638), du collège (570 655) et du lycée (532 150), et sont encadrés par près de 160 000 enseignants dans 6 164 établissements scolaires.

Le ministre a souligné que ces chiffres reflètent un véritable changement dans l’approche de l’État en matière d’investissement dans l’éducation, grâce à la construction d’écoles modernes et sûres qui incarnent le principe de l’égalité des chances et répondent aux aspirations des générations futures.