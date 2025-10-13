Un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en phase d’application. Les 20 derniers otages israéliens encore en vie ont été libérés et Israël a commencé à relâcher près de 2 000 prisonniers palestiniens. Les médiations régionales se poursuivent pour la suite politique et sécuritaire.

Libération des otages et échanges de prisonniers

L’armée israélienne a confirmé la remise à la Croix-Rouge puis aux autorités israéliennes des 20 otages encore en vie. Cette étape s’inscrit dans le premier volet de l’accord de cessez-le-feu. Les noms des personnes concernées ont été publiés par le Hamas.

En parallèle, Israël a commencé à libérer près de 2 000 détenus palestiniens, dont des personnes en détention administrative et des condamnés de longue peine. Des scènes d’accueil ont été observées en Cisjordanie et à Gaza.

Sommet régional et cadrage international

Des dirigeants se sont réunis en Égypte autour de garants régionaux (Égypte, Qatar, Turquie) et des États-Unis pour accompagner l’accord. Le Secrétaire général de l’ONU a salué la poursuite de la mise en œuvre du cessez-le-feu et l’intensification de l’aide humanitaire.

Situation sur le terrain à Gaza

Alors que l’aide commence à affluer, des éléments armés du Hamas ont été visibles lors des transferts et déploiements locaux, signe d’enjeux de sécurité et d’ordre public à court terme. Les discussions suivantes doivent porter sur le désarmement et les arrangements de gouvernance.