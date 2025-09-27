L’état de la coopération entre la Tunisie et le Conseil de l’Europe et les les moyens de les renforcer sur la base de l’intérêt mutuel et du respect de la souveraineté nationale, a été au centre d’un entretien tenu vendredi entre le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti et le secrétaire général du Conseil de l’Europe, Alain Berset.

Les deux parties ont passé en revue l’appui fourni à la Tunisie dans le cadre du Programme Sud V, notamment en matière de lutte contre la corruption, de sécurité/cybersécurité, de droits des femmes, de protection de l’enfance et de bonne gouvernance.

Alain Berset a, de son coté, salué le niveau de coopération actuel et le rôle régional de la Tunisie et sa participation active aux travaux du Conseil sur les plans régional et international.

Il a réaffirmé l’engagement du conseil à poursuivre l’accompagnement de la Tunisie dans ses programmes de réforme et à consolider le partenariat dans les domaines d’intérêt commun.

L’entretien a eu lieu à New York, en marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies.