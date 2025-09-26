Le monde économique tunisien a été secoué par l’arrestation, dans la nuit du 24 au 25 septembre 2025, de l’homme d’affaires Ahmed Abdelkéfi, figure emblématique du marché financier. Âgé de 85 ans, il a été interpellé dans le cadre d’une affaire liée à son passage comme administrateur au conseil d’administration de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), lors de sa création en 2011.

Une carrière jalonnée d’innovations

Ancien haut fonctionnaire, Abdelkéfi a marqué l’histoire économique de la Tunisie. Après avoir dirigé le projet de Port El Kantaoui dans les années 1970, il introduit en 1984 le leasing via Tunisie Leasing, devenu par la suite Tunisie Leasing et Factoring (TLF), leader du marché depuis quatre décennies.

En 1991, il fonde Tunisie Valeurs, premier intermédiaire en bourse indépendant. Deux ans plus tard, il lance le factoring, puis crée Tuninvest en 1994, pionnier du capital-risque, devenu le groupe panafricain Africinvest.

Une arrestation qui interroge

Cette arrestation a surpris par son ampleur et ses conditions. Le poste d’administrateur qu’il avait occupé à la CDC n’était pas opérationnel. De nombreux observateurs questionnent l’opportunité de l’incarcération d’un homme âgé, retiré depuis plusieurs années.

L’affaire intervient alors que l’ancienne présidente de la CDC, Boutheina Ben Yaghlene, aurait elle aussi été arrêtée quelques jours plus tôt. Ces développements alimentent l’inquiétude dans les milieux économiques et politiques.

Un climat d’affaires assombri

Au-delà du cas personnel d’Ahmed Abdelkéfi, cette arrestation jette une ombre sur le climat des affaires en Tunisie. Les investisseurs, déjà échaudés par un contexte instable, y voient un signal supplémentaire d’incertitude institutionnelle.