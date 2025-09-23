Le Serbe Novak Djokovic, ex-n°1 mondial et quadruple vainqueur du tournoi, participera au Masters 1000 de Shanghai, programmé du 1er au 12 octobre 2025. Les organisateurs ont confirmé la nouvelle mardi, en publiant sur X (ex-Twitter) : « Il est de retour ! Notre quadruple champion revient à Shanghai cette année », accompagnant l’annonce d’une vidéo du joueur de 38 ans.

Une absence remarquée depuis l’US Open

Djokovic n’avait plus disputé de match officiel depuis sa demi-finale perdue à l’US Open, début septembre, face à l’Espagnol Carlos Alcaraz, actuel n°1 mondial. Cette défaite avait entretenu l’incertitude sur son calendrier de fin de saison.

Une saison allégée en 2025

Le joueur serbe, détenteur de 24 titres du Grand Chelem, a choisi de réduire ses participations cette année, apparaissant bien moins sur le circuit qu’auparavant. Pour l’instant, il ne s’était engagé qu’au tournoi ATP 250 d’Athènes (2–8 novembre), qui remplace Belgrade au calendrier.

Quelle suite après Shanghai ?

La présence de Djokovic au Masters 1000 de Paris (27 octobre – 2 novembre) et aux ATP Finals de Turin (9–16 novembre) n’est pas encore confirmée. Ces deux compétitions représentent pourtant des rendez-vous majeurs après Shanghai.

L’annonce de son retour constitue donc un soulagement pour ses supporters, impatients de revoir le champion serbe sur un grand tournoi.