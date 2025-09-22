L’Office national de la protection civile (ONPC) a publié lundi un communiqué appelant les citoyens à la prudence en raison des fortes perturbations météorologiques attendues dans plusieurs régions du pays. Des orages accompagnés de pluies abondantes, de grêle et de rafales de vent sont annoncés dès ce soir et devraient se prolonger mardi.

Éviter les zones à risque

L’ONPC recommande aux habitants d’éviter de s’approcher des oueds et des installations hydrauliques, zones particulièrement exposées aux crues soudaines. Les autorités rappellent qu’il est interdit de franchir les oueds sous quelque prétexte que ce soit. Les personnes résidant dans des zones basses ou dans des habitations précaires comme des tentes ou maisons en toile sont invitées à se déplacer vers des zones plus élevées.

Prévenir les accidents domestiques et matériels

Afin de limiter les risques d’inondations domestiques, les citoyens sont appelés à vérifier et nettoyer les canalisations d’évacuation des eaux pluviales autour de leurs habitations et commerces. L’ONPC insiste également sur l’importance de ne pas garer les véhicules sous les arbres lors des vents violents et des orages, afin d’éviter d’importants dégâts matériels.

En cas d’urgence, le numéro 198 de la protection civile reste activé pour toute intervention.

Régions concernées par les intempéries

Selon les prévisions, les premières formations nuageuses se manifesteront ce soir dans les régions ouest du nord et du centre. Les pluies s’étendront progressivement vers l’est, touchant notamment les gouvernorats de Jendouba, Le Kef, Siliana, Béja, Bizerte, puis en fin de journée Zaghouan, le Grand Tunis, Nabeul et Sousse.

Les quantités de précipitations varieront entre 30 et 50 millimètres, avec des pics pouvant atteindre 70 millimètres. Des épisodes de grêle et des éclairs intenses sont attendus, accompagnés de rafales dépassant localement les 90 km/h.

Poursuite des pluies mardi

L’ONPC précise que les précipitations se poursuivront mardi sur le nord et le centre du pays. Elles seront temporairement orageuses et localement abondantes dans l’après-midi.

L’évolution de la situation reste suivie de près par les services de la protection civile, qui appellent les citoyens à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité pour réduire les risques d’accidents.