La Ligue italienne de football a confirmé mercredi que la 38e édition de la Supercoupe d’Italie se tiendra à Ryadh, en Arabie saoudite, du 18 au 22 décembre 2025.

Un rendez-vous désormais installé en Arabie saoudite

Selon le communiqué de la Lega Serie A, il s’agira de la sixième fois que la compétition est organisée en Arabie saoudite. Depuis 2023, le format a évolué : la Supercoppa oppose désormais quatre équipes — le champion et son dauphin en Serie A, ainsi que le vainqueur et le finaliste de la Coupe d’Italie.

Les clubs qualifiés

Cette année, quatre formations de premier plan seront en lice :

Naples, champion d’Italie en titre ;

Inter Milan, deuxième de Serie A ;

Bologne, vainqueur de la Coupe d’Italie aux dépens de l’AC Milan ;

AC Milan, finaliste malheureux de la Coupe mais tenant de la Supercoupe 2024.

Ces quatre équipes se disputeront un trophée qui, depuis son élargissement, est devenu un mini-tournoi très attendu dans le calendrier italien.

Le programme officiel

Le tirage au sort a déterminé le programme suivant :

Première demi-finale (18 décembre) : Naples – AC Milan

Seconde demi-finale (19 décembre) : Bologne – Inter Milan

Finale (22 décembre) : les vainqueurs des deux demi-finales s’affronteront pour succéder à l’AC Milan, sacré l’an dernier.

Un enjeu sportif et symbolique

Pour Naples, ce sera l’occasion de confirmer son statut de champion face à l’AC Milan. L’Inter Milan, dauphin en Serie A, cherchera à décrocher un trophée supplémentaire avant la trêve hivernale. De son côté, Bologne tentera de prolonger la dynamique de sa victoire en Coupe d’Italie.

Cette édition 2025 s’annonce donc particulièrement disputée, avec quatre clubs aux profils différents mais tous animés par l’ambition de conclure l’année sur un titre prestigieux.