L’Espagnol Carlos Alcaraz a remporté son sixième tournoi du Grand Chelem en s’imposant à l’US Open, dimanche, et retrouve la place de numéro un mondial, selon le classement ATP publié lundi. Son grand rival, l’Italien Jannik Sinner, n’a pas pu conserver son titre à New York et cède sa première place.

Retour au sommet pour Alcaraz

En 2022, Alcaraz, alors âgé de 19 ans, avait remporté son premier trophée à Flushing Meadows et était devenu le plus jeune numéro un mondial de l’histoire. Trois ans plus tard, après avoir laissé le trône à Sinner durant 65 semaines, l’Espagnol reprend les commandes d’un classement dominé par les deux joueurs.

Classement ATP et performances marquantes

Alexander Zverev, troisième joueur mondial, reste loin derrière avec 5.930 points. Novak Djokovic, demi-finaliste à l’US Open, progresse de trois places pour atteindre le quatrième rang, tandis que le finaliste de l’an dernier, Taylor Fritz, recule d’une place (5e) après son élimination en quarts.

Felix Auger-Aliassime réalise la plus forte progression parmi les joueurs du top 20, passant de la 27e à la 13e place après sa première demi-finale en Grand Chelem depuis l’US Open 2021. Parmi les autres mouvements notables : Daniil Medvedev chute de cinq places (18e), tandis que Jiri Lehecka et Alexander Bublik grimpent respectivement de cinq positions.

Un duel Espagne-Italie au sommet

Le duel entre Alcaraz et Sinner illustre l’émergence d’une génération jeune et talentueuse capable de rivaliser avec les joueurs établis. Leurs performances dominantes aux Grands Chelems et leur régularité sur le circuit ATP font d’eux les principaux acteurs du tennis masculin mondial actuel.