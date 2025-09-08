L’Espagne, championne d’Europe en titre, a confirmé son statut en qualifications pour la Coupe du monde 2026 en infligeant une lourde défaite à la Turquie (6-0), dimanche à Konya.

Une Roja intraitable

Déjà victorieuse lors de son premier match à l’extérieur (3-0), la sélection dirigée par Luis de la Fuente a signé un deuxième succès consécutif, s’installant seule en tête du groupe E avec six points sur six possibles.

Solide, inspirée et tranchante offensivement, la Roja a totalement dominé son adversaire, incapable de contenir la maîtrise collective espagnole.

Merino et Pedri en vedette

Le milieu d’Arsenal, Mikel Merino, a été le grand artisan du succès en inscrivant un triplé (22e, 45e+1, 57e).

Pedri, maître à jouer du FC Barcelone, a ajouté un doublé (6e, 62e), confirmant sa montée en puissance. Le sixième but espagnol est venu parachever une prestation aboutie et symboliser l’écart entre les deux sélections.

Un message envoyé

Cette victoire éclatante permet à l’Espagne d’affirmer ses ambitions pour le Mondial 2026, où elle visera une deuxième étoile après celle conquise en 2010 en Afrique du Sud.

Pour la Turquie, cette lourde défaite à domicile représente un coup d’arrêt brutal dans son parcours qualificatif et met déjà la sélection sous pression pour la suite des éliminatoires.