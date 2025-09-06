Face à l’immobilisme du département de l’énergie et à sa tendance déplorable à traîner des pieds en matière de développement des énergies vertes, les lobbys des extractions fossiles encouragés par le retour à l’international des fossilistes, voire des partisans d’énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel), les lobbys fossilistes tunisiens ont commencé à manœuvrer pour pousser les décideurs du pays à intensifier les extractions et à relancer de vieux projets fort polluants sous prétexte que de nouveaux progrès technologiques viennent de voir le jour.

Pour obtenir gain de cause, leur démarche est simple. Elle consiste à mobiliser, sur le plan communication, des ONG pour parler indirectement en leur nom. C’est le cas récemment de l’Association tunisienne des professionnels de l’énergie.

Les responsables de ces ONG font flèche de tout bois pour intervenir dans les médias, particulièrement audio-visuels, pour transmettre à l’opinion publique deux messages.

Pour obtenir gain de cause, des rabatteurs sont mobilisés dans les médias

Le premier vise à exagérer et à amplifier le déficit énergétique du pays. La Tunisie, qui ne produit que le tiers de ses besoins, en matière d’énergies, importe le reste en devises. La production nationale de pétrole et de gaz naturel étant en baisse depuis plus de quinze ans. La Tunisie ne produit que 20 millions de barils annuels de pétrole et de gaz, alors que la consommation est de 58 à 60 millions.

Pour ces ong, le pays pourrait remédier à cette situation en relançant les extractions fossiles confirmées.

« L’Association tunisienne des professionnels de l’énergie milite pour le retour du gaz de schiste. »

A titre indicatif, parmi les projets recommandés par l’Association tunisienne des professionnels de l’énergie, figure la pire des extractions énergétiques, l’extraction du gaz de schiste. Cette extraction se fait par fracking (fracturation hydraulique), une méthode particulièrement dangereuse pour l’équilibre écologique.

Pis, Hichem Mansour, président de l’Association, qui intervenait sur les ondes de la radio privée, Mosaïque FM, a révélé que l’Association a « élaboré un document contenant un ensemble de recommandations pour relancer le secteur énergétique et que ce document a été transmis au ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie ».

Par delà, les révélations de ce premier responsable de l’Association, il semble que ce dernier a très vite oublié le débat houleux qui a eu en 2013 sur le gaz de schiste lorsque le ministre de l’industrie islamiste, Mohamed Lamine Chakhari, avait essayé de conclure presqu’en catimini un accord avec le géant britannico – neerlandais de l’énergie pour l’exploration et l’exploitation d’un gisement de gaz de schiste localisé au centre de Tunisie entre Kairouan et Mahdia.

« La Tunisie ne produit qu’un tiers de ses besoins énergétiques, le reste est importé. »

En principe, le rejet du gaz de schiste depuis 2013

A cette époque, la société civile est sortie victorieuse et le projet, perçu comme extrêmement polluant, a été tout simplement abandonné.

En dépit de ce rejet, les lobbys du gaz de schiste sont revenus à la charge en 2016. Pour faire accepter ce gaz à l’opinion publique et contourner l’article 13 de la Constitution de l’époque lequel stipule que toute convention en matière d’hydrocarbures doit être approuvée par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), ces mêmes lobbys ont trouvé une autre astuce. Ils ont miroité l’élaboration préalable d’une étude d’impact sur l’ »environnement avant le lancement de préalable à tout projet d’extraction du gaz de schiste.

« Le débat houleux de 2013 sur le gaz de schiste avait conduit à l’abandon du projet. »

Sur la base de cette étude, qui n’a jamais vu le jour jusqu’à cette date tout autant que le code des hydrocarbures d’ailleurs, le gouvernement devait décider de défendre ou non le bien-fondé d’exploiter le gaz de schiste dans le pays.

Malheureusement, on attend toujours les résultats de cette étude.

Abou SARRA