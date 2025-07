La production nationale de pétrole brut s’est située à 524 kilotonnes (kt) à fin mai 2025, enregistrant ainsi une baisse de 9% par rapport à fin mai 2024, c’est ce qui ressort du rapport sur la conjoncture énergétique pour mai 2025, publié par l’observatoire national de l’énergie et des mines.

Cette baisse a touché la plupart des principaux champs à savoir Nawara (-50%), Ashtart (-21%), El Hajeb/Guebiba (-24%), Barka (-77), Gherib (-22%), Halk el Manzel (-14%), Sidi Marzoug (-5%) et Adam (-5).

D’autres champs ont enregistré, par contre, une amélioration de production à savoir Ezzaouia (+109%), Gremda/El Ain (+125%), D.S.T (+65%), M.L.D (+13%) et Bir Ben Tartar (+15%).

La moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 29.8 mille barils/j à fin mai 2024 à 27.3 mille barils/j à fin mai 2025.

Légère baisse des produits pétroliers

La demande nationale de produits pétroliers, a enregistré entre fin mai 2024 et fin mai 2025, une légère baisse de 1% pour se situer à 1809 ktep.

L’observatoire a fait état d’une baisse de 5 % pour l’essence, 4% de gasoil et de 24 % pour le fuel. Cependant, la demande du coke de pétrole a enregistré une hausse de 4%.

S’agissant de la structure de la consommation de produits pétroliers, elle n’a pas connu de changement significatif entre fin mai 2024 et fin mai 2025, à l’exception de quelques produits, notamment le gasoil dont la part est passée de 45 % à 43 %, les essences de 19 % à 18 %, et le GPL de 18 % à 20 % sur la même période. Pour ce qui est de la consommation de carburants routiers, elle a enregistré entre fin mai 2024 et fin mai 2025, une baisse de 4%. Elle représente 61% de la consommation totale des produits pétroliers.

La consommation de GPL a enregistré, entre fin mai 2024 et fin mai 2025, une hausse de 11%.

La consommation de coke de pétrole a enregistré une hausse de 4% fin mai 2024 et fin mai 2025 (données partiellement estimées). Ce produit est utilisé exclusivement par les cimenteries et qu’il est substituable par le gaz naturel et le fuel lourd, a rappelé l’observatoire.

D’autre part, la consommation de jet aviation a enregistré une baisse de 5% à fin mai 2025 par rapport à la même période de l’année précédente.