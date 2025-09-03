Le ministère de l’Equipement et de l’habitat a mobilisé près de 36 millions de dinars (MD) pour le curage et l’entretien des ouvrages de protection des villes contre les inondations dans toutes les régions de la Tunisie.

Ainsi, une enveloppe de 8,2 MD a été consacrée aux gouvernorats du Grand Tunis, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Durant la période d’été ( juin, juillet et août 2025), les interventions des services du ministère ont permis, d’assurer le curage et le nettoyage d’environ 2400 km des canaux, des cours d’eau et des oueds, de différentes tailles, ainsi que des canaux secondaires connexes aux ouvrages de protection contre les inondations.

Il s’agit, également, de réparer près de 440 ouvrages répartis sur tout le pays, sachant que la superficie des bassins de collecte des eaux pluviales au Grand Tunis a atteint 52 hectares

Le 1er septembre 2025, le ministre de l’Equipement et de l’habitat, Salah Zouari a effectué, une visite aux gouvernorats de Tunis, Ariana, Manouba et de Ben Arous, pour contrôler les projets et les programmes de protection contre les inondations, dans le cadre des préparatifs de la saison des pluies (2025-2026)

Au cours de sa visite, Zouari s’est informé de l’avancement des travaux d’entretien des ouvrages de protection contre les inondations de ses différentes tailles, des cours des oueds et des canaux secondaires connexes, ainsi que des travaux de curage des bassins de collecte des eaux, notamment le curage du canal d’évacuation des eaux pluviales sur la route nationale n° 9.

Le ministre a, également, inspecté la station de pompage et le canal adjacent à la route régionale n° 33, le canal Khaznadar, le canal d’évacuation de la Sebkhet Séjoumi, le bassin versant au niveau de l’oued Méliane et de l’oued Sidi Slimane, ainsi que le bassin de collecte des eaux de Borj Turki.

Après avoir pris connaissance, de l’avancement des travaux de réalisation du canal Nour Jaafar, qui s’inscrit dans le cadre du projet de protection de la région de Raoued contre les inondations ( phase 3) , et dont le taux d’avancement a atteint 32 %, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de respecter les délais pour l’achèvement du projet.

Il a appelé à accélérer la réalisation des travaux et à accorder d’importance aux réseaux d’évacuation des eaux pluviales au niveau des routes numérotées et des ouvrages connexes, tout en intensifiant les efforts pour curer les oueds et les ouvrages de protection contre les inondations dans les différentes villes et les groupements résidentiels exposés aux inondations.

Zouari a souligné la nécessité d’assurer une coordination entre les différents intervenants, aux fins d’accélérer les travaux, de se préparer à la saison des pluies, de protéger les quartiers résidentiels et de préserver les vies et les biens.