Le directeur général de la Société Arabe pour la Garantie des Investissements et des Crédits à l’Exportation, Rashed Ahmed Al-Haroun, a réaffirmé la disposition de son département à soutenir le processus de développement en Tunisie à travers l’octroi de garanties pour les opérations commerciales et le financement des projets stratégiques.

Reçu mercredi par le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhfidh, à l’occasion de sa visite à Tunis, le responsable a salué le niveau de la coopération et les relations de confiance liant les deux parties, selon un communiqué du ministère.

Pour sa part, le ministre a mis en exergue la solidité de cette coopération, soulignant la volonté de tirer profit des divers mécanismes proposés par la Société, notamment en matière de garantie des investissements et de crédits tant au niveau de l’importation que l’exportation.

Il a mis l’accent sur la portée de l’action commune pour promouvoir davantage les services et les mécanismes de l’institution notamment auprès des entreprises privées opérant dans des secteurs stratégique à l’instar des énergies renouvelables et des infrastructures.