Le rapport sur la politique publique du ministÃ¨re des Domaines de l’Etat et des Affaires FonciÃ¨res inscrit dans le cadre du plan de dÃ©veloppement quinquennal 2026-2030 devrait reflÃ©ter la nouvelle approche sur laquelle travaille le dÃ©partement ministÃ©riel afin de valoriser le rÃ´le social et Ã©conomique de lâ€™immobilier de l’Etat, a soulignÃ© jeudi le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires FonciÃ¨res Wajdi Hedhili.

Il a ajoutÃ©, lors de sa prÃ©sidence d’une rÃ©union consacrÃ©e Ã l’examen du rapport sur la politique publique soumis au dÃ©partement ministÃ©riel des domaines de l’Etat, dans le cadre de la prÃ©paration du plan de dÃ©veloppement pour la pÃ©riode 2026-2030, que cette Ã©tape vise Ã accÃ©lÃ©rer la rÃ©alisation de projets liÃ©s Ã diverses installations publiques et Ã©galement Ã rÃ©gler les situations immobiliÃ¨res dans le but d’introduir un certain nombre de propriÃ©tÃ©s dans le cycle Ã©conomique.

La rÃ©union a examinÃ© le rapport avant de le transfÃ©rer au ministÃ¨re de lâ€™Ã‰conomie et de la Planification, en prÃ©sence des cadres du ministÃ¨re et des structures dâ€™intervention, afin dâ€™Ã©tablir une approche participative dans la prÃ©paration du rapport.

Au cours de la rÃ©union, Hedhili a examinÃ© la grande stratÃ©gie de son dÃ©partement ministÃ©riel pendant la pÃ©riode du plan, qui a Ã©tÃ© Ã©tablie dans le cadre de la politique gÃ©nÃ©rale de lâ€™Ã‰tat dans les domaines sociaux et Ã©conomiques et dâ€™une maniÃ¨re qui rÃ©pond aux exigences de dÃ©veloppement local, rÃ©gional et interrÃ©gional.

Les participants ont examinÃ© les textes juridiques et rÃ©glementaires sur lesquels le ministÃ¨re travaille et des propositions pour simplifier les procÃ©dures dans divers domaines de son intervention afin dâ€™augmenter encore le rythme de rÃ©alisation tout en fixant des objectifs qui seront incarnÃ©s pendant la pÃ©riode du plan de dÃ©veloppement selon des normes qui assurent un suivi et une Ã©valuation pÃ©riodique pour garantir lâ€™efficacitÃ© du travail administratif.