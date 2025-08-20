La journée de mercredi 20 août 2025 sera marquée par un ciel partiellement nuageux au nord et au centre du pays, avec des passages nuageux ailleurs.

Les vents souffleront du secteur ouest, relativement forts sur les côtes orientales, mais faibles à modérés dans les autres régions. La mer sera agitée, voire localement très agitée.

Les températures poursuivront une légère hausse : elles oscilleront entre 32 et 40°C sur les zones côtières, et atteindront jusqu’à 45°C à Tozeur et Kébili, confirmant un épisode de forte chaleur dans le sud tunisien.