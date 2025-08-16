L’économie tunisienne a marqué un net rebond au deuxième trimestre 2025. Selon les estimations des comptes nationaux, le Produit Intérieur Brut (PIB) corrigé des variations saisonnières a progressé de 3,2 % en rythme annuel, soit son plus haut niveau depuis deux ans. Par rapport au premier trimestre 2025, l’activité enregistre également une forte hausse de 1,8 %, confirmant une reprise après un début d’année en demi-teinte.

Le premier trimestre avait en effet été marqué par une quasi-stagnation, avec une baisse de –0,1 % sur un trimestre et une progression limitée à 1,6 % sur un an. Ce ralentissement traduisait les difficultés persistantes de certains secteurs clés, notamment l’industrie et l’agriculture, fragilisés par des chocs externes et des conditions climatiques défavorables.

La performance du deuxième trimestre s’inscrit dans la continuité de la tendance enclenchée en 2024, année où la croissance avait atteint 2,5 % au dernier trimestre. L’économie bénéficie d’un regain d’investissement, d’une consommation intérieure en amélioration et d’une relative reprise des exportations.

Toutefois, cette dynamique reste fragile. Les défis structurels demeurent nombreux : déficit commercial persistant, dépendance énergétique, pressions sur les finances publiques et incertitudes politiques. La demande extérieure, en particulier en provenance de l’Union européenne, pourrait également influencer la trajectoire des prochains trimestres.

Malgré ces risques, les perspectives pour 2025 apparaissent plus favorables. Si la tendance actuelle se maintient, la Tunisie pourrait renouer avec une croissance annuelle autour de 3 %, un seuil symbolique rarement atteint depuis la crise sanitaire.

Pour les investisseurs comme pour les institutions financières, ce rebond est un signal positif. Mais il souligne aussi l’urgence d’engager des réformes structurelles afin de transformer cette embellie conjoncturelle en croissance durable et inclusive.