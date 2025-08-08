Le Fonds Monétaire Arabe prévoit une hausse d’environ 3,2 % en 2025, du PIB de la Tunisie, avec un léger ralentissement d’environ 3% l’année prochaine.

Dans un rapport publié récemment sur les perspectives de l’économie arabe, le Fonds Monétaire Arabe prévoit, également, une éventuelle baisse du taux d’inflation en Tunisie pour atteindre 5,3 % au cours de l’année 2025, contre 7 % en 2024 et 9,3 % en 2023.

L’économie tunisienne se caractérise par une diversité relative constituée des secteurs d’exportation les plus importants notamment le phosphate, certains produits agricoles et le tourisme.

Notant que le niveau de croissance économique en Tunisie reste lié, selon le Fonds, à la mise en œuvre des réformes, en particulier celles liées au renforcement du financement économique, à la maîtrise du déficit budgétaire et à l’amélioration du climat des investissements.

La Banque centrale de Tunisie s’attends à ce que l’inflation continue sa tendance baissière pour atteindre 5,3 % en 2025, contre 7 % en 2024. La semaine dernière, l’Institut d’émission a maintenu inchangé le taux d’intérêt principal à 7,50 %.

Selon l’Institut national de la statistique, le taux d’inflation général en Tunisie a enregistré une baisse à 5,3 % en juillet 2025, contre 5,4% en juin 2025, indiquant un ralentissement du rythme de croissance des prix.

La baisse est principalement due au ralentissement de la hausse des prix alimentaires, qui ont enregistré une augmentation de 5,9 % en juillet 2025, contre 6,4 % en juin dernier.

Dans son rapport sur les perspectives de l’économie arabe, le Fonds monétaire arabe prévoit une amélioration des taux de croissance des pays arabes, lesquels (taux) devront atteindre 3,8 % en 2025 contre un taux de 2,2 % en 2024.

Le Fonds a imputé cette situation à la stabilité des indicateurs macroéconomiques observée dans la plupart des pays de la région, ainsi qu’à l’amélioration de la demande soutenue par la poursuite des réformes économiques. Il prévoit que la croissance économique dans les pays arabes continue de s’améliorer pour atteindre environ 4,3%.