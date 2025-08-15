L’économie tunisienne a enregistré une croissance de 2,4% au cours du premier semestre de 2025, a fait savoir vendredi, l’Institut national de la statistique (INS).

Au cours du deuxième trimestre de 2025, les estimations issues des comptes nationaux trimestriels, montrent que le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume, corrigé des variations saisonnières, a enregistré une croissance au taux de 3,2% sur un an, indique l’INS dans une note rendue publique, vendredi.

En glissement trimestriel, c’est-à-dire par rapport au premier trimestre de l’année 2025, le PIB en a enregistré une hausse de 1,8%.

Agriculture, industrie et services moteurs de la croissance

L’INS a, également, fait état d’une hausse de 3,3% de la demande intérieure en volume, affichant une contribution positive de 3,59% à la croissance économique du deuxième trimestre de 2025 (3,2%). A contrario, le solde des échanges extérieurs de biens et services a affiché une contribution négative à hauteur de -0,43%, du fait de la baisse du volume des exportations des biens et services (-9,6%) et de la hausse de 8,9% du volume des importations.

La valeur ajoutée du secteur agricole a évolué de 9,8% en glissement annuel au cours du deuxième trimestre de 2025. Le secteur agricole a contribué à hauteur de 0,84%, au taux de croissance de 3,2 % enregistré au cours du deuxième trimestre de 2025.

Le secteur des services a maintenu un rythme d’activité positif au cours du deuxième trimestre de 2025. Sa valeur ajoutée a connu une croissance de 1,9% en raison de l’évolution de 7% de la VA du secteur des hôtels, restaurants et cafés, de 3% de celle du secteur des transports et de 1,5% de celle du secteur informatique et de la communication. Le secteur a contribué à hauteur de 1,21%, au taux de croissance de 3,2 % enregistré au cours du deuxième trimestre de 2025.

La valeur ajoutée du secteur des industries manufacturières a, également, progressé de 3,9% en raison de la hausse de 10,1% de la valeur ajoutée des industries chimiques, de 9,6 de la VA des industries mécaniques et électriques et de 7,7% de celle des industries minières.

En revanche, la VA du secteur de l’énergie, des mines, de la production et distribution d’eau, d’assainissement et de gestion des déchets a augmenté de 2,1 %, au cours du deuxième trimestre de 2025, en raison de la progression de 39,5% de la VA du secteur des mines et de 9,6% de celle du secteur de la construction et du bâtiment.