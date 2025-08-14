L’Office des œuvres universitaires pour le Nord, relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a appelé, ce jeudi, dans un communiqué, les étudiantes titulaires du baccalauréat 2024 et souhaitant renouveler leur hébergement universitaire pour l’année universitaire 2025-2026, à s’inscrire en ligne à partir du 20 août courant via le lien www.ooun.rnu.tn/fr/etudiant/login.

Le communiqué précise que les résultats des demandes de renouvellement seront publiés conformément au calendrier de dépôt des dossiers et aux dates d’annonce des affectations dans les établissements d’hébergement universitaire pour l’année 2025-2026.

L’office rappelle également que l’âge de l’étudiante ne doit pas dépasser 26 ans au 1er septembre 2025.