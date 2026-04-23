Une enveloppe de 313 millions de dinars(MD) sera allouée à l’entretien des routes classées, des pistes rurales et la réparation des dégâts causés par les inondations en 2026, a indiqué le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Salah Zouari.

Lors d’une conférence des directeurs régionaux de l’équipement tenue, mercredi, il a ajouté que le nombre de projets en cours de réalisation s’élève à 78, pour un coût global avoisinant 4200 MD, a fait savoir le ministère de l’équipement.

Et de poursuivre que le département de l’équipement a programmé 16 nouveaux projets pour l’année en cours, pour un coût estimé à environ 2800 MD.

Zouari a souligné, à cette occasion, la nécessité de redoubler d’efforts pour honorer les engagements de 2026( réalisation de projets routiers, aménagement urbain….).

Le ministre de l’équipement a appelé à adopter une nouvelle approche de travail au sein des directions régionales de l’équipement et de l’habitat, fondée sur l’élaboration d’un plan d’action unifié en adéquation avec l’orientation de l’État dans la mise en œuvre des grands projets publics, tout en accélérant leur réalisation et en proposant des solutions pratiques pour surmonter les difficultés éventuelles.

Zouari a recommandé de renforcer la coordination entre les services centraux et régionaux et d’intensifier les visites de terrain, afin d’améliorer le rythme de réalisation des projets et de développer les infrastructures dans les différentes régions du pays.

Les travaux de la conférence ont, également, porté sur le suivi de la mise en place des dispositifs de sécurité routière et du programme de suppression des ralentisseurs de vitesse anarchiques, ainsi que sur l’examen de plusieurs difficultés entravant la réalisation des projets, telles que les problèmes fonciers, le déplacement des réseaux des services publics et le manque de matériaux granulaires.