Le temps sera marqué par une atmosphère brumeuse à passagèrement nuageuse sur la plupart des régions du pays. Selon les prévisions, les nuages gagneront en densité au fil de la journée, notamment dans les régions ouest, où des cellules orageuses devraient se former dans l’après-midi, accompagnées de pluies localement intenses.

Des conditions instables dans l’après-midi

La matinée devrait rester globalement calme, avec un ciel voilé à partiellement nuageux. La situation évoluera progressivement dans l’après-midi, avec un risque accru d’orages sur les zones ouest. Ces perturbations pourraient engendrer des précipitations soutenues par endroits, sans précision sur les cumuls [à vérifier].

Vent soutenu et mer agitée

Le vent soufflera du secteur est. Il sera relativement fort près des côtes et dans les régions du sud, où des phénomènes de sable localisés sont attendus. Ailleurs, le vent restera faible à modéré.

En mer, les conditions seront agitées, ce qui pourrait compliquer les activités maritimes, notamment pour les petites embarcations.

Températures contrastées selon les régions

Les températures maximales varieront sensiblement selon les zones. Elles oscilleront entre 20 et 25°C sur le nord, les régions côtières est et les hauteurs ouest. Sur le reste du territoire, les valeurs grimperont entre 26 et 32°C.

Dans le sud-ouest, les températures atteindront un pic de 34°C, confirmant un contraste thermique notable entre les différentes régions du pays.