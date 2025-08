Environ 231 projets sont proposés par le ministère de l’Environnement dans le cadre du plan de développement 2026-2030. 90% de ces projets concernent le secteur de l’assainissement, a fait savoir, vendredi, le ministre de l’Environnement, Habib Abid, lors d’une visite au gouvernorat de Zaghouan.

Abid a ajouté, dans une déclaration aux médias, que le ministère œuvrera, à partir de l’année prochaine, à mettre en œuvre un premier lot des projets proposés en donnant la priorité aux zones dont la population ne dépasse pas 3 mille habitants et en s’inspirant de l’expérience pilote menée à Jougar et Bent Saidane (El Fahs, Zaghouan).

Il a souligné que le département de l’Environnement vise à dépasser un taux de raccordement aux réseaux d’assainissement de 75 % à la fin du plan en réalisant, annuellement, un taux de 2 %, précisant que 7,5 millions d’habitants bénéficient actuellement des services d’assainissement.

La visite effectuée au gouvernorat de Zaghouan, a également permis au ministre de s’enquérir de l’état de fonctionnement des stations pilotes d’assainissement rural mises en place à Jougar et Bent Saidane.

Il a, par ailleurs, présidé une journée d’information sur « La réalisation de la transition écologique et le renforcement de la coordination entre les structures centrales et régionales pour la mise en œuvre des politiques environnementales », organisée, au siège du gouvernorat, par le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET).

De son côté, le directeur du transfert et de l’innovation technologique au CITET, Fadhel Mhiri a rappelé que les stations pilotes d’assainissement rural de Jougar et Bent Saidane ont été mises en place respectivement en 2004 et 2024 dans le cadre du projet « Aquacycle » (Vers un traitement et une réutilisation durables des eaux usées dans la région méditerranéenne), financé par l’Union européenne.

Ce projet a pour objet de promouvoir une écotechnologie innovante de traitement des eaux usées.

Cette technologie combine trois étapes de traitement à savoir : la digestion anaérobie, le traitement biologique à base des plantes et le traitement solaire et elle vise l’amélioration de la qualité des eaux usées traitées à un coût d’exploitation relativement faible et des avantages environnementaux significatifs.