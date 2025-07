La coopération entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et l’Assemblée nationale française a a été au centre d’une rencontre ce lundi au palais du Bardo entre Anouar Marzouki, vice-président du Parlement tunisien, et Emmanuel Blairy, vice-président du groupe d’amitié parlementaire France-Tunisie à l’Assemblée nationale française.

Les deux parties ont souligné, à cette occasion, l’importance d’intensifier les rencontres et les visites mutuelles entre les deux chambres législatives, compte tenu du rôle majeur que joue la diplomatie parlementaire dans le renforcement de la coopération, selon un communiqué du Parlement tunisien.

Cette entrevue a également permis un échange de vues sur les relations tuniso-françaises et leur évolution constante dans divers domaines, en raison de la proximité géographique et des liens historiques qui constituent un fondement essentiel de l’amitié entre les deux peuples.

Les discussions ont par ailleurs porté sur les divers domaines de coopération entre la Tunisie et la France et les perspectives de leur consolidation, notamment dans les secteurs économique, culturel et de l’enseignement supérieur.