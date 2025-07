L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, mardi, en plénière un projet de loi n° (02/2025) portant approbation de l’accord de crédit conclu le 20 novembre 2024, entre la Tunisie et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (FADES), pour contribuer au financement du projet de modernisation des lignes de chemin de fer dédiées au transport du phosphate.

Ce projet a été adopté avec 69 voix pour, 17 abstentions et 12 voix contre.

La valeur de crédit est estimée à 10 millions de dinars koweïtiens, soit l’équivalent de 32,62 millions de dollars et de 102,915 millions de dinars tunisiens. La période de remboursement s’étale sur 27 ans, dont 4 ans de grâce, avec un taux d’intérêt de 2,5%.

Le coût global du projet de modernisation des lignes de chemin de fer dédiées au transport du phosphate s’élève à 165,53 millions de dollars, soit l’équivalent de 522,231 MDT. Le projet concerne la modernisation de 190 km de réseau ferroviaire de transport de phosphate, située dans le Sud tunisien et répartis sur les gouvernorats de Sfax, Gafsa et Gabès.

Le financement koweïtien permettra de rénover 50 km de réseau ferroviaire dédié au transport du phosphate.

Réagissant aux interventions des députés, lors de cette plénière, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh a souligné l’importance de ce financement destiné à un secteur stratégique de l’économie nationale à savoir le secteur du phosphate, qui contribue de plus de 3% au PIB et de 10% aux exportations nationales.

Le ministre a ajouté que ce financement contribuera à améliorer le rendement du secteur de transport ferroviaire du phosphate et à en réduire les coûts, favorisant ainsi la compétitivité des sociétés nationales opérant dans le secteur des phosphates (CPG, GCT) et impactant positivement l’économie nationale.

Indiquant que le schéma de financement de ce projet a été bouclé, Abdelhafidh a estimé que la réhabilitation des 190 km prévus dans le cadre de ce projet sera finalisée, deux ans après le démarrage des travaux.

Affirmant que le Plan de développement 2026-2030 accorde la priorité à la modernisation du secteur du transport d’une manière générale et du transport ferroviaire en particulier, le ministre a souligné que la stratégie future de la SNCFT, repose sur le rétablissement de ses équilibres financiers, la mise en œuvre de son plan d’investissement et la mobilisation des financements nécessaires à cette fin, la finalisation des projets en cours et la réhabilitation des lignes non exploitées.