L’Italie sera à l’honneur ce soir à l’ouverture du Festival international de musique symphonique d’El Jem qui accueillera le célèbre “Orchestra da Camera Fiorentina » sous la direction du Mastro Giuseppe Lanzetta dans “Les légendes italiennes da camera–Italy under the stars : Morricone, Puccini, Rota …”.

Placé sous la direction artistique de Mabrouk Layouni, la 38ème édition du Festival international de musique symphonique d’El Jem, Les Nocturnes d’El Jem, se déroulera du 12 juillet au 16 août au Colisée d’El Jem, près de Mahdia au Centre et à près de 215 km de la Capitale.

Onze soirées et 11 concerts interprétés par des orchestres et des artistes représentant l’Algérie, l’Italie, l’Espagne, la Belgique, le Canada et l’Autriche et la Tunisie, sont au line-up de ce prestigieux festival organisé chaque année au cœur de l’un des sites archéologiques majeurs classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

Orchestra da Camera Fiorentina

L’Orchestre de chambre Florentine, compose de 32 musiciens, présentera des oeuvres du grand répertoire italien qui seront interpétées par la Soprano Evelyn Saavedra, le Ténor Antonio Salis et les solistes Fernando Diaz au piano et Marcello Nesi à la Trompette.

Au line-up des oeuvres de Nicola Piovani (La vita è bella), Morricone (Western Suite, You and Me, Il Triello, La Califfa), Puccini (ReconditaArmonia de Tosca, VissiD’arte, NessunDorma de Turandot, Che GelidaManina, Mi Chiamano Mimi et final du premier acte de La Bohème), Rota (Le Parrain, Ballabili de Le GuépardRota, hommage à Federico Fellini), Morricone (Cinéma Paradiso, Le Pianiste sur l’Océan).

Le spectacle prendra fin avec deux chansons napolitaines : “FuniculìFuniculà” et ”O Sole Mio” et un grand classique de la chanson internationale “My Way” oeuvre de Paul Anka.

L’Orchestre de chambre Florentine a été fondé en 1981 par le Maestro Giuseppe Lanzetta, son actuel directeur permanent, dans le but de diffuser la connaissance du répertoire symphonique et de musique de chambre.

En quelques années, l’Orchestre a attiré l’attention de la critique nationale et internationale grâce à de nombreux concerts organisés aussi bien en Italie, pour les institutions musicales les plus importantes, qu’à l’étranger dans diverses tournées dans différents coins du monde. Il est composé d’une quarantaine de membres qui peuvent également être structurés en groupes de chambre agiles : elle organise des compétitions nationales et internationales.

Depuis 1985, l’activité de concerts en Italie et à l’étranger est en partie financée par le ministère des Biens et des Activités Culturelles. Il a donné plus de 1850 concerts dont beaucoup pour la RAI et les plus importantes chaînes internationales, obtenant toujours un accueil unanime du public et des critiques qui l’ont défini comme « l’un des meilleurs orchestres européens depuis Camer ».

Le petit Colisée et “Les Nocturnes d’El Jem”

“Les Nocturnes d’El Jem” est le seul festival dédié à la musique symphonique offrant une programmation alliant des grands classiques du répertoire à travers des spectacles qui s’inscrivent dans le cadre de la diplomatie culturelle.

Depuis sa première édition en 1986, ce Festival s’impose en tant qu’événement culturel de dimension internationale qui draine de nombreux mélomanes vers Thysdrus, l’antique Eljem ville millénaire et son prestigieux théâtre romain “Le petit colisée”, classé patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979.

Construit au IIIe siècle, le Colisée d’El Jem, l’ancienne Thysdrus, est le second plus grand amphithéâtre, héritage de l’Empire romain en Afrique du Nord, après le Collossium de Rome.

La ville d’El Jem abrite les ruines impressionnantes du plus grand colisée d’Afrique du Nord, immense amphithéâtre où pouvaient prendre place 35 000 spectateurs.

Le monument d’El Jem est un des exemples les plus accomplis du type architectural romain de l’amphithéâtre, presqu’au même titre que le Colisée de Rome. Le monument a conservé, sans altérations, la plupart de ses composantes architecturales et architectoniques.

Cet amphithéâtre, construit entièrement en pierre de taille, n’est ni creusé ni adossé à une colline. Il reprend en cela le modèle du Colisée de Rome sans toutefois être une simple copie conforme de l’édifice flavien.

Sa façade comporte trois étages d’arcades de style corinthien ou composite. À l’intérieur, le monument a conservé la majeure partie de l’infrastructure de support des gradins. Le mur du podium, l’arène et les souterrains sont pratiquement intacts.

Cette œuvre architecturale et artistique érigée vers 238 apr. J.-C. constitue un jalon important pour la compréhension de l’histoire de l’Afrique romaine.

Ci-après le programme des onze soirées qui débuteront à 21H30 :

Samedi 12 juillet : Les légendes italiennes s’invitent à El Jem avec l’orchestra Fiorentina da camera–Italy under the stars : Morricone, Puccini, Rota …

Jeudi 17 juillet : Mohamed Ali Kammoun et l’Orchestre Symphonique de Mégrine dans “Les étoiles symphoniques : 24 Parfums de Tunisie”.

Samedi 19 juillet : La Nuit des Chefs (Tunisie)

Jeudi 24 juillet : Orchestre Royal de chambre de la Wallonie “Alors on danse !” (Belgique)

Samedi 26 juillet : Orchestra de Camara Villa Madrid “Danses du monde et musique espagnole”

Samedi 02 août : l’Orchestre du bal de l’opéra de Vienne “Les plus belles valses de Vienne”

Mercredi 06 août : Hassen Doss avec l’orchestre et chœur El Manar

Samedi 09 août : l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger

Dimanche 10 août : Oriental Heritage Choir (Canada)

Mardi 12 août : Orchestre symphonique de Carthage

Samedi 16 août : Yury Revich et l’Orchestre symphonique tunisien